Osasco é campeão da Salonpas Cup Deu Brasil na decisão do torneio internacional feminino de vôlei Salonpas Cup, disputado no Ginásio Balbininho, em Salvador. Na decisão deste domingo, o BCN/Osasco precisou de cinco sets para superar as italianas do Ravena e conquistar o título. As parciais foram de 25/21, 21/25, 18/25, 25/14 e 15/13. O terceiro colocado foi o Hisamitsu, do Japão, que levou a melhor sobre o MRV/Minas.