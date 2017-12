Osasco é hexacampeão paulista de vôlei feminino O Finasa/Osasco é hexacampeão do Campeonato Paulista de vôlei feminino. Na noite desta quarta-feira, o time venceu o São Caetano/Mon Bijou por 3 sets a 2, em São Caetano do Sul, no segundo jogo da melhor de três da decisão. As parciais foram de 20/25, 25/7, 26/28, 25/22 e 15/13. "O time todo está de parabéns, lutamos até o final. Esse título também é para a Natália Manfrim", disse a meio-de-rede Carol Gattaz, referindo-se à companheira, falecida num acidente de carro, em agosto, que também vitimou fatalmente o goleiro Weverson, do São Paulo.