Osasco e Minas abrem as semifinais da Superliga feminina Finasa/Osasco e Fiat/Minas abrem nesta quarta-feira, às 20 horas, a fase semifinal da Superliga feminina. O jogo será em Osasco, no Ginásio José Liberatti, segundo anúncio feito nesta segunda-feira pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). As duas equipes fazem o segundo jogo no sábado, em Belo Horizonte, e o terceiro, na próxima terça-feira, dia 20. O Osasco passou às semifinais ao eliminar o Brasil Telecom nos playoffs por 3 a 1, enquanto o Minas bateu o Pinheiros/Blue Life por 3 a 0. Na fase de classificação, cada equipe venceu um jogo, sempre que atuou em casa. Na outra ponta da tabela, o Rexona/Ades, que até agora só tem uma derrota na competição, inicia na quinta-feira o duelo contra o Cimed/Macaé, que no último domingo garantiu a classificação para as semifinais ao fazer 3 a 1 contra o São Caetano/Mon Bijou, na repetição da segunda partida. A primeira partida entre as duas equipes cariocas será às 20 horas, em Macaé, com transmissão ao vivo pelo canal pago SporTV. Os dois jogos seguintes serão com mando do Rexona, no Ginásio da Tijuca, no Rio, domingo e quarta, dia 21. As séries são disputadas em me