Osasco e Minas abrem as semifinais da Superliga Feminina A disputa das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei começa nesta quarta-feira. O Finasa/Osasco recebe o Fiat/Minas às 20 horas, no Ginásio Professor José Liberatti, em Osasco, na abertura da série melhor-de-cinco que definirá um finalista. O outro playoff começa na quinta, com Cimed/Macaé e Rexona/Ades. Osasco foi o segundo time mais eficiente na etapa de classificação da Superliga - atrás apenas do Rexona/Ades - e eliminou o Brasil Telecom nas quartas-de-final. Enquanto isso, Minas foi o terceiro colocado, além de ter passado pelo Pinheiros/Blue Life nos playoffs. Na Superliga, as equipes jogaram duas vezes, com uma vitória para cada lado. Segunda maior pontuadora da Superliga, a ponteira Paula Pequeno, da seleção brasileira, acha que de nada adianta o time ser apenas obediente na tática e concentrado. Nessas horas, conta a vontade de ganhar. ?Sabemos que a série não será fácil, mas o objetivo é maior e para chegar lá temos de passar pelo Minas?, avisou a jogadora de Osasco.