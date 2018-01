Osasco e Minas duelam na Superliga BCN/Osasco e MRV/Minas fazem neste sábado um importante jogo pela Superliga Feminina de Vôlei. Ao time mineiro só interessa vencer por 3 sets a 0 ou 3 a 1 para continuar na luta pelo primeiro lugar do turno, que dá vaga para as semifinais. Já a equipe paulista garante o benefício ganhando dois sets. Isso sem depender do resultado de Rexona e Buettner, na próxima terça-feira. O jogo será neste sábado, às 16 horas, no ginásio José Liberatti, em Osasco, ao vivo na TV Bandeirantes. Também jogam neste sábado ACF/Prefeitura de Campos e Nuceng/Macaé, às 18h, no ginásio do Automóvel Clube, em Campos (RJ). Pela Superliga Masculina, o Palmeiras/Guarulhos, tentando subir na tabela de classificação, vai a São José enfrentar o Intelbrás/São José, neste sábado, às 20h30. A SporTV transmite ao vivo. Também jogam Ulbra e Náutico, às 18h, em Canoas (RS); Suzano e Uneb, às 19h, em Suzano (SP); Unisul e Banespa, às 20h, em Florianópolis (SC).