Osasco e Pinheiros vencem mais uma na Superliga

Para se manter no topo, o Osasco precisou superar o Praia Clube/Banana Boat, em casa, por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/20 e 25/12. A equipe vice-campeã da última Superliga chegou à sua quarta vitória em quatro jogos disputados.

O destaque do jogo foi a ponteira Natália, responsável por 16 pontos para o Osasco. A central Adenízia contribuiu com 12, sete deles de bloqueio. "Foi nosso melhor jogo nesta Superliga. Entramos confiantes e erramos menos do que nas outras partidas", comentou a jogadora.

Na próxima rodada, o Osasco terá pela frente o vice-líder Pinheiros, diante de sua torcida, numa reedição da final do Campeonato Paulista deste ano. Na ocasião, o Pinheiros levou a melhor e faturou o título. Desta vez, as duas equipes brigarão pelo topo da Superliga.

Neste sábado, a equipe paulistana conquistou sua quarta vitória na competição ao fazer 3 sets a 0 sobre o Vôlei Futuro, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/21. Ao final do confronto, o técnico Paulo Coco elogiou o desempenho de suas jogadoras.

"Essa é uma equipe, que apesar de não ter estrelas individuais, nasceu com a intenção de ser forte e ter condições de vencer qualquer oponente. No jogo de hoje, as atletas entraram em quadra com um alto nível de concentração, o que foi fundamental para mais essa vitória", analisou.

O terceiro lugar da tabela é do Usiminas/Minas, que chegou à sua terceira vitória neste sábado. Em um jogo equilibrado, as mineiras derrotaram em casa a Cativa/Oppnus por 3 sets a 2, parciais de 25/20, 18/25, 23/25, 25/16 e 15/04.

"O nosso time foi merecedor dessa vitória. Estamos há seis meses treinando forte. Esse resultado é reflexo dos nossos treinamentos. Ainda vacilamos em alguns momentos e deixamos a Cativa/Oppnus abrir no placar, mas conseguimos recuperar", comentou a central Natasha ao fim do confronto.

Ainda neste sábado, o São Bernardo superou o Sport/Banco BMG por 3 sets a 1 (25/21, 25/22, 23/25 e 25/13), diante de sua torcida. Em Belo Horizonte, o Mackenzie/Newton Paiva bateu o Pauta/São José/SC por 3 a 0 - 25/23, 25/23 e 25/18.