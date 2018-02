Osasco e Rexona vencem e continuam invictos na Superliga Sem tantas dificuldades, Osasco e Rexona venceram seus jogos neste sábado, conseguiram a sexta vitória cada e mantiveram a invencibilidade na Superliga Feminina de Vôlei. Em Araçatuba, o time da Grande São Paulo não tomou conhecimento do Vôlei Futuro e ganhou por 3 sets a 0 - com parciais de 25/20, 25/17 e 25/16. No Rio de Janeiro, o Rexona ainda perdeu o primeiro set, mas tomou conta da partida depois e fez 3 a 1 - parciais de 23/25, 25/16, 25/19 e 25/23. A terceira colocação do campeonato está com o São Caetano, que travou uma dura batalha contra o Minas para vencer por 3 sets a 2, em Belo Horizonte. As parciais foram de 25/23, 25/27, 24/26, 25/23 e 15/13. Completando a rodada, o Brasil/Telecom bateu o Pinheiros por 3 sets a 0, em Brasília - parciais de 25/19, 26/24 e 25/15. Masculino Na Superliga Masculina, o Cimed manteve a invencibilidade após nove jogos ao derrotar o Lupo/Náutico por 3 sets a 0, em Araraquara. As parciais foram de 25/23, 25/23 e 25/21. A liderança pode ser dividida novamente caso o Minas consiga ganhar do Banespa neste domingo, em Belo Horizonte. Em outros jogos deste sábado, o Vôlei Futuro fez 3 sets a 0 no Unisul (26/24, 25/18 e 29/27), o Betim ganhou do Santo André por 3 sets a 0 (25/17, 25/20, 21/25 e 25/17), o São Caetano derrotou o Bento Vôlei também por 3 sets a 0 (25/17, 25/21 e 25/23), o Fátima/UCS venceu fora de casa o Ingá/Álvares por 3 a 0 (25/20, 25/21 e 25/19) e o São Leopoldo fez 3 a 1 no Blumenau, em Santa Catarina (15/25, 25/22, 27/25 e 25/23).