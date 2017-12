Osasco e São Caetano na final do vôlei BCN/Osasco e São Caetano irão disputar o título do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, a partir do próximo sábado. Nas semifinais, São Caetano venceu o Blue Life/Pinheiros e Osasco ganhou do MRV/São Bernardo, ambos por 2 a 0 na série melhor-de-três jogos. Assim, as duas equipes repetem a decisão do estadual do ano passado, quando Osasco levou a melhor e foi campeão.