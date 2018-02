Osasco ganha e vai às semifinais na Superliga de vôlei Mesmo jogando fora de casa, o Finasa/Osasco garantiu a classificação às semifinais da Superliga feminina de vôlei ao derrotar, na noite desta quarta-feira, o Brasil Telecom por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19, no Ginásio Planalto, em Brasília. Com o resultado, a equipe paulista fechou em 3 a 1 a série melhor de cinco jogos das quartas-de-final e pega na disputa por uma vaga na decisão o Fiat/Minas. Maior pontuadora do confronto com 15 acertos, a meio-de-rede Carol Gattaz, do Osasco, foi eleita a melhor jogadora em quadra. ?Apesar do nervosismo, conseguimos nos impor nos finais dos sets. Mais importante do que o prêmio, foi ter ajudado a equipe a se classificar para as semifinais?, comentou a atleta. O treinador do time paulista, Luizomar de Moura, também ficou satisfeito com o resultado. ?O Brasil Telecom veio melhor do que nos últimos jogos. Por outro lado, nosso saque não foi tão bom, mas soubemos agüentar o bom ritmo das adversárias. Foi ótimo fazer um novo 3 a 0, pois dá moral à seqüência do campeonato", analisou. Na outra partida das quartas-de-final, a Cimed/Macaé superou o São Caetano/Mon Bijou por 3 sets a 2, com 26/24, 15/25, 25/18, 18/25 e 15/12, em casa, no Ginásio Maurício Bittencourt, e igualou os playoffs em 2 a 2. Porém, o resultado da segunda partida - vencida pelo time do ABC - está sub judice e poderá ser reeditado conforme for a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. A equipe carioca alega que foi computado um ponto a mais em favor ao adversário. ?Não temos nada com isso. Vencemos e conquistamos o direito de realizar a quinta partida dentro da quadra. Temos que pensar nisso. Independente do que diga o STJD, temos de nos concentrar em vencer?, disse o técnico do São Caetano, Antonio Rizola. A quinta partida entre as duas equipes está programada para acontecer no sábado, no Ginásio Lauro Gomes, no ABC. O ganhador do confronto pega o Rexona/Osasco. Masculino Atuando longe de seus domínios, a Unisul/Nexxara bateu nesta quarta o São Caetano/Tamoyo por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/23, e manteve-se entre os quatro melhores da Superliga masculina. Com 41 pontos ganhos, o time dirigido pelo treinador Carlos Augusto de Oliveira Almeida está praticamente garantido na próxima fase da competição. Já o time do ABC ocupa o 11.º posto, com 31.