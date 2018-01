Osasco sai na frente na final da Superliga feminina O Finasa/Osasco saiu na frente na final da Superliga feminina de vôlei e venceu o Rexona-Ades, por 3 sets a 0, com parciais 31/29, 25/23 e 25/21, na primeira partida da série melhor de cinco, neste domingo, em Osasco. A atacante do Finasa/Osasco, Valeskinha, recebeu o troféu de melhor jogadora em quadra. A oposto do Rexona-Ades, Renatinha, foi a maior pontuadora da partida, com 16 acertos. "Foi muito bom começar assim. Essa foi a primeira final de Superliga da minha vida e não vou esquecer?, afirmou Natália, atacante do Finasa/Osasco. ?Vencemos apenas um jogo. Jogamos bem e temos que levar isso para as outras partidas da final." "Acabamos derrotadas nesse primeiro confronto, mas nada está perdido. Agora, é tudo ou nada. Temos que entrar confiantes na próxima partida para empatar a série melhor de cinco jogos?, comentou a levantadora Dani Lins, do Rexona-Ades. O segundo jogo da final acontece na próxima quarta-feira, às 19 horas, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.