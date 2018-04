Osasco se recupera com levantadora reserva e avança à semifinal

Necessitando da vitória para evitar a eliminação precoce depois de ser atropelado na estreia, o Molico/Nestlé, de Osasco, bateu o Partizan Belgrado, na manhã deste domingo, por 3 a 1, com parciais de 25/21, 25/18, 25/27 e 26/24, em 1h51min, pela segunda rodada do tradicional torneio Top Volley, na cidade suíça da Basileia. A vitória classificou Osasco para a semifinal contra o primeiro colocado do Grupo B, o Cannes, da França, que bateu o Galatasaray, da Turquia, por 3 a 0.

Com a levantadora Diana no lugar de Dani Lins, Osasco dominou a partida e só demonstrou uma instabilidade preocupante no terceiro set. O time brasileiro chegou a abrir 15 a 6, mas cometeu uma profusão de erros e acabou perdendo a parcial.

Osasco foi puxado pela ótima atuação da oposto Ivna, autora de 25 pontos. No equilibradíssimo quarto set, quem se destacou foi a capitã Thaisa, que virou seis bolas.

A semifinal será neste domingo, a partir das 18h, com transmissão pela ESPN Watch.

O técnico Luizomar de Moura aprovou a atitude da equipe, mas quer ver a equipe oscilando menos na semifinal. "Foi um jogo cheio de alternativas e a equipe sabia que precisava da vitória. Entrou focada e vibrante, como havíamos combinado. O time jogou alegre e com atitude, mas ainda assim se enrolou e perdeu o terceiro set".