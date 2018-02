Osasco segue na cola do Rexona na Superliga feminina No único jogo da Superliga feminina de vôlei marcado para este domingo, o Finasa Osasco venceu o Brasil Telecom por 3 sets a 2 e manteve-se na vice-liderança, atrás do Rexona/Ades. As parciais da partida, disputada no Ginásio Planalto, em Brasília, foram de 25/20, 23/25, 26/28, 25/16 e 15/5. Com o resultado, o Finasa chegou à sétima vitória em nove jogos, mesma campanha que o São Caetano/Mon Bijou, que, no entanto, leva desvantagem no set average. O Brasil Telecom soma duas vitórias e nove derrotas, na sexta colocação. O Rexona/Ades é o único time invicto na Superliga: foram nove vitórias em nove jogos.