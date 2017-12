Osasco tenta arrancada na Superliga As meninas do BCN/Osasco ?apostam todas as cartas?, segundo Virna, na próximas partidas da Superliga Feminina de Vôlei. Nesta terça-feira, às 20h30, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, a equipe enfrenta o Rexona. E na última rodada, será a vez de jogar contra o MRV/Minas. O BCN sabe que os dois jogos serão decisivos para o time conseguir vaga na decisão e lugar nas semifinais da competição.