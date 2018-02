Osasco vence e está perto da final do 1.º torneio da Superliga

O Finasa/Osasco ganhou do Mackenzie/Cia do Terno , por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/20 e 25/11, nesta quarta-feira, no ginásio José Liberatti, em Osasco. Tricampeão da Superliga, a equipe de Osasco garantirá uma das vagas na final do primeiro torneio da edição 2007/2008 se derrotar o Fiat/Minas, neste sábado, às 11h30, no mesmo local, pela sexta rodada da fase classificatória da competição. A meio-de-rede Adenizia, do finaza/Osasco, recebeu o Troféu VivaVôlei de melhor jogadora da partida. Ela também foi a maior pontuadora, com 14 acertos. Pelo Mackenzie, o destaque foi a meio-de-rede Vivi, com nove pontos. "Nosso time precisa ser mais regular. Depois da boa vitória na primeira parcial, o nosso maior trabalho foi fazer com que as jogadoras não perdessem a pegada. Mas cometemos muitos erros no segundo set. É fundamental que a equipe não perca a concentração. Enfim, a cada jogo precisamos ter a sensação de que estamos crescendo e ficando mais fortes", explicou o técnico do finaza/Osasco, Luizomar de Moura. O Mackenzie/Cia do Terno também voltará à quadra neste sábado, às 11h. O time mineiro terá pela frente o Pinheiros/Blausiegel, no ginásio Henrique Villaboin, em São Paulo, pela sexta e última rodada do primeiro torneio da Superliga.