Osasco vence e retoma vantagem na final da Superliga O Finasa/Osasco voltou a liderar a série melhor de cinco da final da Superliga feminina de vôlei. O time do ABC Paulista venceu de virada o Rexona-Ades, por 3 sets a 2, com parciais de 32/34, 25/27, 26/24, 25/19 e 15/9, neste sábado, em Niterói. Com a vitória, o Osasco fez 2 a 1 na série de cinco partidas e agora depende de apenas mais uma vitória para garantir o título, o que poderá acontecer no próximo domingo (15), em Barueri. A atacante do Finasa/Osasco, Paula Pequeno é a nova líder do ranking das maiores pontuadoras da Superliga feminina de vôlei 06/07. A ponteira alcançou a marca de 352 pontos na competição. ?Essa marca representa muito para mim. Na temporada passada, tive que me ausentar das quadras devido à gravidez e, hoje, estou aqui disputando mais uma final?, conta a mãe da pequena Mel, de nove meses. A partida deste sábado foi bastante disputada em quase todos os sets, o primeiro, por exemplo, durou 40 minutos. A virada do Osasco começou no terceiro set, num emocionante 26/24. Apenas no tie-break, quando o Osasco, motivado pela reação, não deu muita chance ao Rexona e venceu com uma certa facilidade. ?Esta partida foi atípica. Jogamos bem os dois primeiros sets e podíamos ter saído daqui perdendo de 3 a 0. A partir do terceiro set, conseguimos impor o nosso jogo e vencemos", disse Luizomar de Moura, técnico do Finasa/Osasco.