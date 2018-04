Osasco vence Mackenzie e segue 100% na Superliga

O Sollys/Osasco confirmou a sua boa fase na Superliga Feminina de Vôlei e derrotou, neste sábado, o Mackenzie/Newton Paiva por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/23 e 25/23, em partida disputada em Belo Horizonte. Nathalia e Thaíssa, ambas com 13 pontos, foram os principais destaques da vitória.

Com o triunfo, o Osasco segue invicto na Superliga Feminina de Vôlei, com sete vitórias em sete jogos disputados. Outras duas equipes também estão com 100% de aproveitamento na competição: o São Caetano/Blausiegel, com cinco vitórias, e o Unilever, com quatro triunfos.

Em outro jogo disputado neste sábado, o São Bernardo venceu o Macaé Sports, fora de casa, por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/17, 25/15 e 25/22. Agora, o time do ABC Paulista acumula duas vitórias e quatro derrotas. Enquanto isso, a equipe carioca perdeu os cinco jogos que disputou.