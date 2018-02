Osasco vence Minas e faz 1.º decisão contra o Brasil Telecom

Jogando em casa, o Finasa/Osasco bateu o Fiat Minas, neste sábado, por 3 sets 2 (25/7, 25/19, 18/25, 19/25 e 15/10). A vitória deu à equipe paulista a última vaga para a decisão do título do primeiro torneio da Superliga Feminina 2007/2008, que será realizada dia 30 contra o Brasil/Telecom, que derrotou o Rexona-Ades na sexta-feira, também por 3 sets a 2. O primeiro set foi um verdadeiro passeio das donas da casa, que não tomaram conhecimento das mineiras e fecharam em fáceis 25/7. No segundo set, o Minas começou a se encontrar em quadra, mas mesmo assim não conseguiu parar o forte ataque do Osasco, comandado por Paula Pequeno. Porém, quando tudo se encaminhava para uma vitória tranqüila do Finasa, o time mineiro começou uma reação espetacular e venceu dois sets seguidos, forçando a decisão para o tie-break. Mas aí o Osasco 'acordou' e iniciou bem o set final, Abrindo um segura vantagem logo no início e depois passou a administrar o resultado positivo.