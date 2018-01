Osasco vence na estréia da Superliga Pela Superliga Feminina de Vôlei, neste domingo, em uma reedição da final do Campeonato Paulista, o Açúcar União/São Caetano não conseguiu superar o BCN/Osasco, que, assim como na final do torneio estadual, saiu vencedor: 3 sets a 0 (parciais de 25/14, 25/23 e 25/17), em 70 minutos. Depois de mais de uma década, o ginásio do Ibirapuera voltou a receber um jogo de vôlei de clubes, com ingressos grátis, para promover a competição. São Caetano só conseguiu segurar Osasco até o quarto ponto, que a partir daí deslanchou, livrando-se da marcação das adversárias. No segundo set, o São Caetano se acertou e dificultou o jogo do Osasco. Errando menos no saque, o time de William Carvalho chegou a 15/11, mas o técnico José Roberto Guimarães colocou em quadra a ponta Virna, que voltou a jogar depois de dois meses com fratura por stress no pé direito. Aí, o BCN - com destaque para a atacante Bia, que marcou seis pontos na parcial - virou e fechou o placar em 25/23. No terceiro set, as garotas do São Caetano cederam dez pontos. Osasco fechou com ataque de fundo de Virna. Eleita a melhor jogadora da partida, a levantadora Fernanda Venturini briga por seu décimo título brasileiro. "Estávamos 15 dias sem jogar e é natural que percamos um pouco de ritmo, mas começar dessa forma, vencendo São Caetano por 3 sets a 0, foi muito bom." Para Zé Roberto, a estréia não poderia ter sido melhor. "A Valeskinha e a Dani, nossas atacante de meio, foram muito bem, tanto no bloqueio quanto no ataque. A volta da Virna foi outra grande vitória. Ela não está em sua melhor forma física, mas entrou bem e conseguiu passar bem e atacar algumas bolas importantes. Agora, vamos recuperá-la fisicamente para podermos contar com ela 100%." No sábado, a Nuceng/Macaé (RJ) perdeu em casa (0 a 3) da MRV/Minas e a Rexona fechou 3 a 0 sobre Campos em Curitiba. Homens - Pela Superliga Masculina, a Wizard/Suzano estreou fora de casa com 3 sets a 1 sobre o Shopping ABC/Santo André, no ginásio Pedro Dell?Antonia. O campeão paulista, comandado pelo técnico Ricardo Navajas, fechou 25/23, 27/29, 25/19 e 25/20 em 101 minutos, com destaque para seu levantador Marcelinho. No sábado: Bento Gonçalves (RS) 0 a 3 Ulbra (RS), Telemig/Minas 3 a 1 Palmeiras/Guaru e Unisul (SC) 3 a 2 Intelbrás/São José.