Osasco vence o Sesi e conquista a Copa Brasil de Vôlei

MARINGÁ - O Osasco (SP) conquistou neste sábado o título da Copa Brasil Feminina de Vôlei. Em uma decisão que envolveu duas equipes paulistas, as atuais vice-campeãs da Superliga faturaram o título ao derrotarem na decisão o Sesi por 3 sets a 1, com parciais de 21/19, 21/16, 22/24 e 21/17, no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR).

O torneio foi classificatório para o Sul-Americano de Clubes. Porém, como o Osasco será o anfitrião da disputa continental, o Sesi também se classificou para a competição. Além disso, o Osasco comemorou neste sábado o seu segundo título da Copa Brasil - a outra conquista foi em 2008.

Disputada em sistema mata-mata, a Copa Brasil começou a ser disputada na última quinta-feira por oito equipes. Na campanha do seu título, o Osasco venceu o Minas por 3 sets a 0, na primeira rodada, e o Vôlei Amil por 3 a 1, nas semifinais. E, na decisão, repetiu o placar diante do Sesi.

Liderado por Thaisa, o Osasco ganhou os dois primeiros sets da final e ficou bem próximo da conquista. O Sesi ainda esboçou uma reação ao vencer a terceira parcial, mas o time dirigido por Luizomar de Moura voltou a se impor em quadra para ganhar o quarto set e garantir o título da Copa Brasil.