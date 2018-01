Ouro olímpico em 2004, Ricardo vence filho em jogo pelo Circuito Brasileiro

A sexta-feira na etapa de São José (SC) do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia acabou ficando marcada por um encontro histórico. O veterano Ricardo, campeão olímpico em 2004, encarou e venceu o seu próprio filho, Pedro Resende, em duelo válido pela fase de grupos do torneio.

Ao lado de André Stein, Ricardo fez um duelo inédito com Pedro Rezende, que atua com Felipe Cavazin. E o veterano ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/19, em 31 minutos. O triunfo, inclusive, garantiu a Ricardo o primeiro lugar da sua chave e a vaga direto nas quartas de final, enquanto o seu filho precisará jogar a repescagem em São José.

Após o duelo, Ricardo, de 41 anos, garantiu que se sentiu mais nervoso em quadra do que nas suas finais olímpicas, em 2000 e 2004 - foi prata em Sydney e levou o ouro em Atenas. Além disso, faturou o bronze em Pequim-2008. Já o seu filho disputa pela primeira vez o Circuito Brasileiro.

"Estava mais nervoso do que nas finais olímpicas. É momento especial, diferente. Acho que ninguém no vôlei de praia de alto nível passou por um momento como esse. Algo marcante na vida de um atleta. Já conquistei muitos títulos, mas ter essa oportunidade de jogar contra ele ficará na memória. Espero estar ao lado dele futuramente, encerrando minha carreira. Ele vai tentar levar o pai 'nas costas', já estou ficando velhinho", brincou Ricardo.