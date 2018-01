Palmeiras e Suzano jogam na Superliga Na única partida desta terça-feira da Superliga Masculina de Vôlei, o Ecus/Suzano recebe o Palmeiras/Guarulhos, às 20h30, com transmissão da SporTV. Os dois times vêm de derrota no tiebreak. Ecus/Suzano e Palmeiras/Guarulhos fazem uma campanha parecida na competição: ambos contam com 15 pontos em dez jogos, com cinco vitórias e cinco derrotas. O time do técnico Ricardo Navajas é o terceiro do grupo B e o de Cacá Bizzocchi é o terceiro no A.