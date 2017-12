Palmeiras vence 2º jogo do playoff Depois de estrear com derrota nas semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei, o Palmeiras/Guarulhos venceu, sábado, o segundo jogo dos playoffs. A equipe bateu o Shoppping ABC/Santo André por 3 a 0 (29/27, 25/19 e 25/22), em Guarulhos. Empatados, os times jogam na terça-feira, às 20 horas, de novo em Guarulhos, a partida que vai definir o adversário do Banespa ? que derrotou o Suzano no playoff semifinal por 2 a 0 ? na decisão.