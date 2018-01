Palmeiras vence na Superliga Masculina O Palmeiras/Guarulhos derrotou o Santo André na noite deste sábado por 3 sets a 0, em partida válida pela sétima rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A partida, realizada no ginásio do Palestra Itália, em São Paulo, teve as parciais de 25-20, 25-18 e 25-14, em 70 minutos. Com esse resultado, a equipe do ABC totaliza apenas uma vitória em sete jogos, desapontando o treinando Marcelo Madeira. ?Foi um massacre, não tenho nem o que comentar. A equipe não apresentou nenhum ponto positivo. O campeonato está afunilando, a nossa situação está ficando complicada. Temos que ter atitude e correr atrás de bons resultados?, exigiu Madeira.