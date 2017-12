Pan é o próximo objetivo da seleção feminina de vôlei O técnico José Roberto Guimarães já desenha o futuro da seleção brasileira feminina de vôlei, depois do vice-campeonato mundial, conquistado nesta quinta-feira, com derrota para a Rússia na final no Japão. Como meta, ele persegue uma boa colocação no Pan-Americano do Rio, em 2007, e a classificação para a Olimpíada de 2008, que estará em jogo na Copa do Mundo, também no Japão. Zé Roberto adianta que manterá a base da equipe vice-campeã mundial até os Jogos de Pequim, em 2008. ?Temos um caminho longo pela frente para preparar essas jogadoras, tanto física quanto tecnicamente, e fazer com que o time do Brasil continue evoluindo?, afirmou o treinador. O primeiro desafio será o Pan, de 13 a 29 de julho. ?Será a primeira edição do Pan em que participarei como técnico. No Rio e em todo o Brasil, as pessoas têm uma expectativa grande em relação à seleção feminina. Esperamos ter nossas principais jogadoras nesta competição?, disse Zé Roberto. Em seguida, a seleção feminina buscará o 7º título no Grand Prix (a fase preliminar acontece de 3 a 19 de agosto e a final, de 22 a 26) e o inédito título da Copa do Mundo, em novembro. O Sul-Americano, sem data definida, mas na Bolívia, é outro compromisso brasileiro em 2007.