Para Ana Paula e Leila, briga de técnicos é vaidade Ambas já atuaram com os técnicos Bernardo Rezende e José Roberto Guimarães e, longe das quadras, entendem que a troca de farpas entre eles, polêmica que vem marcando o vôlei, é uma questão de vaidade e vai passar. Ana Paula, que já foi ameaçada com a reserva se priorizasse a vaidade da musa, devolve a Bernardinho, extensivo a Zé Roberto, o conselho. ?É uma besteira eles ficarem se pegando. Já trabalhei com os dois e sei que ambos são competentes e ótimas pessoas. São dois campeões olímpicos. O vôlei tem espaço para os dois. Eles poderiam deixar isso de lado, serem mais humildes, parar com essa besteira. Os dois têm em casa uma medalha dourada que todos queriam ter. Eles tinham mais é que se cumprimentar. Não precisam ser amigos, mas não precisa ter inimizade?, opina Ana Paula. A atleta fica orgulhosa da irmã Marcelle, levantadora que atua na seleção de Zé Roberto. Garante que as jogadoras não se envolvem em coisas que dizem respeito às comissões técnicas. ?Fico feliz porque a comunidade do vôlei já fala dela como grande levantadora. O nome dela é forte para segurar a posição que foi da Fernanda?. Leila também não teve como fugir às perguntas sobre os técnicos, já que atuou com os dois. ?Não convivi com o grupo até o final, não sei como foi na Olimpíada de Atenas. Mas é algo que não tem muito fundamento. Não precisa remexer em feridas do passado. Se era para ter ter lavado roupa suja, deveria ter sido feito quando acabou Olimpíada. Graças a Deus, o Zé conseguiu reestruturar a seleção feminina. As meninas tiveram ótimos resultados em 2005. A melhor forma de mostrar capacidade é com o trabalho e os dois estão fazendo isso. Acho besteira e não dei a mínima. Não é bacana ver dois técnicos de seleção em atrito. Nem sei por que isso começou?.