Para Bernardinho, Canadá será rival perigoso no Pan

Apesar de o Brasil não ter encontrado dificuldades para conseguir a terceira vitória sobre o Canadá neste edição da Liga Mundial de vôlei masculino, o treinador da seleção brasileira, Bernardinho, disse acreditar que o time da América do Norte será um difícil adversário na disputa do Pan-Americano do Rio - os canadenses são os rivais dos brasileiros na estréia na competição. "Foi uma partida boa tecnicamente. Tivemos muitos erros, principalmente no ataque, onde rendemos abaixo da expectativa. No entanto, muitos desses erros foram em função do bom jogo realizado pelo time adversário. O Canadá jogou bem o tempo todo e melhorou bastante na defesa. Devemos tomar cuidado no Pan. Eles serão adversários perigosos", disse o treinador após a vitória do Brasil por 3 sets a 0 - a equipe nacional já havia ganho os dois primeiros confrontos diante dos rivais, em Belo Horizonte. Neste sábado, o Brasil volta a jogar contra o Canadá pelo Grupo A da Liga Mundial. Se ganhar novamente, o time de Bernardinho, que está invicto na competição, garante a classificação para a fase final, disputada na Polônia, em julho. "O Canadá tem evoluído nas partidas contra o Brasil e será um adversário difícil. Nosso objetivo é sair daqui classificado para às finais, mas enfrentaremos um bom time, que conta com o apoio de sua torcida", comentou o comandante brasileiro. A partida na cidade de Mississauga acontece às 15 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal SporTV. A seleção brasileira estréia no Pan-Americano do Rio no dia 23 de julho, justamente diante do Canadá. O confronto acontecerá no Ginásio do Maracanãzinho. Depois, o País pega Cuba e México ainda pela primeira fase.