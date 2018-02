Para Bernardinho, Ricardinho pode tirar a cidadania italiana

O técnico da seleção brasileira de vôlei masculino, Bernardo Rezende, o Bernardinho, disse nesta quinta-feira, em Santos, que o fato de o levantador Ricardinho estar se naturalizando italiano é positivo para ele como atleta. "Profissionalmente é interessante porque abre a brecha para o time contratar um outro jogador e ele ter um contato ainda melhor", afirmando que não houve polêmica quando outros jogadores de futebol ou outros atletas quiseram se naturalizar estrangeiros, citando o exemplo de Ronaldinho Gaúcho. O técnico não descartou a possibilidade de o levantador retornar para a seleção, que segundo ele agora está em "momento de planejamento", e disse que não há prazos para que o possível retorno se consolide. Bernardinho disse ainda que não foi informado diretamente por Ricardinho que ele deseja abdicar de uma vaga no grupo brasileiro em prol da seleção italiana. O técnico participou hoje de uma programação especial no SESC-Santos organizada pelo projeto "Integrar Arte e Vida", patrocinado pela Fundação Carrefour, e do qual ele é padrinho. O objetivo da iniciativa é realizar a inclusão de crianças e adolescente de baixa renda através do esporte. No evento, Bernardinho dançou e jogou capoeira.