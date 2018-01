Para Virna, dificuldades unem o time Na disputa entre as equipes sem salários, o Flamengo, de Leila e Virna, abriu vantagem sobre o Vasco, de Fernanda Venturini e Denise. O Flamengo venceu por 3 a 1 (27/25, 17/25, 25/16 e 25/22 e ), sábado, no ginásio de Caio Martins, em Niterói, e fez 1 a 0 na série melhor-de-cinco que definirá o campeão da Superliga Feminina. A experiente Virna, que vive um excelente momento na carreira, puxa o grupo, que parece ser movido a garra e determinação. O atraso dos salários - que reflete a fragilidade dos projetos olímpicos dos dois clubes de futebol do Rio - acabou por unir o time, na avaliação de Virna, que fez 18 pontos na vitória do Flamengo. O segundo jogo será terça-feira, novamente em Niterói (o horário ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Vôlei). "Mesmo que eu só tivesse feito um ponto estaria contente por causa da vitória do time", observou Virna. Leila prefere a cautela, observando que "ainda tem muito chão pela frente". O técnico Luizomar de Moura concorda com Virna sobre o espírito de grupo criado pelas meninas a partir das dificuldades financeiras. "O importante da vitória foi o time ter mantido o espírito coletivo das semifinais." A levantadora Fernanda Venturini disse que o Vasco "errou muito", o que não pode ocorrer na série decisiva. A técnica Isabel Salgado observou que a equipe perdeu "vários contra-ataques e falhou na recepção". Na disputa pelo terceiro lugar, o MRV/Minas derrotou o Rexona por 3 a 2 (34/32, 18/25, 25/22, 22/25 e 15/8), sábado, em Belo Horizonte. Banespa surpreende - O Banespa empatou o playoff semifinal da Superliga Masculina por 2 a 2 com a Telemig/Minas, que iniciou a decisão de uma vaga para a final como favorita absoluta. O Banespa venceu o quarto jogo, sábado, por 3 a 1 (25/22, 25/19, 21/25 e 25/22) e provocou a quinta partida, que será em Belo Horizonte. O Palmeiras/Guarulhos garantiu o quinto lugar com a vitória por 3 a 2 (20/25, 25/18, 21/25, 22/25 e 14/16) sobre o Shopping ABC/Santo André.