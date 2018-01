Paraná está na semifinal da Superliga O Rexona/Paraná surpreendeu adversários considerados favoritos e assegurou, por antecipação, uma vaga nas semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, ontem, na decisão do primeiro turno, ao derrotar o MRV/Minas por 3 sets a 1 (com parciais de 25/23, 25/11, 18/25 e 25/19), no Ginásio do Tarumã, em Curitiba, Paraná. Mesmo com a saída do técnico Bernardo Rezende, o Bernardinho, e um início de temporada ruim o time ficou em quinto lugar, entre oito equipes, no Grand Prix Brasil o Rexona foi o dono da melhor campanha do turno e, ontem, venceu a decisão da etapa. O segundo turno começa no dia 23. "Começamos muito mal e daí veio o descrédito. Mas conseguimos reverter isso com um trabalho muito duro durante a Superliga", explicou a atacante Raquel. Também a levantadora do Rexona, Fabiana Berto, que levou o troféu de melhor atleta da partida, acha que o time encontrou o caminho da vitória pelo trabalho. Ela própria, que viveu momentos ruins na carreira, acha que foi com o trabalho que vem desenvolvendo no Rexona que adquiriu a confiança para atuar como a segunda melhor levantadora do País. "A Fofão ainda é a melhor, mas sei que estou bem perto."