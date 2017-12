Paredão russo no caminho do Brasil A seleção brasileira masculina de vôlei, o melhor time da primeira e da segunda fase da Liga Mundial, vai disputar uma vaga na decisão do torneio contra a Rússia, segunda colocada do Grupo F, na sexta-feira, às 15 horas (horário de Brasília). Nesta quarta-feira, na rodada decisiva na Polônia, o Brasil derrotou a França por 3 a 1 e a Iugoslávia venceu a Polônia por 3 a 0. Com os resultados, os iugoslavos, atuais campeões olímpicos, enfrentarão a Itália, última campeã mundial. A Rússia, próxima adversária do Brasil, é a equipe mais alta das semifinais. A altura média de seus jogadores, conhecidos como "torres russas", é 2,00 metros - Alexei Kazakov tem 2,17 m. O "baixinho" é Roman Arkhipov, com 1,91 m, que geralmente fica no banco de reservas. Na seleção brasileira, os mais altos são Gustavo (2,03 m), Henrique e Dante (ambos com 2,01 m). Giovane, titular em 93, quando a seleção brasileira conquistou seu único título da Liga Mundial, é cauteloso ao analisar o próximo desafio. "O Brasil não é favorito contra a Rússia e não seria contra a Itália também", afirmou o atacante, que entrou no segundo set da partida contra a França e não saiu mais. Marcou 11 pontos, assim como André Nascimento e André Heller. "Não perdemos nenhum jogo nesta fase, mas nossa chave era mais fraca", avaliou. Nalbert foi o maior pontuador da partida desta quarta-feira, com 15 pontos, e é o principal destaque brasileiro nas estatísticas da Liga Mundial. Ele subiu para a 9ª colocação no ranking dos pontuadores, com 43 pontos nesta etapa. Além disso, é o quarto melhor atacante (53,85%) e o sétimo bloqueador (0,50% de eficiência por set). Maurício é o líder no levantamento (11,08% por set), Gustavo, o melhor bloqueador (1,08% por set), e o líbero Escadinha, o dono da melhor recepção (71,43%). André Nascimento é o segundo melhor atacante (60%).