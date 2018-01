Paula Pequeno dita a moda no BCN Adotou a bandana ? acessório comum entre os tenistas ? por recomendação de um oftalmologista, para evitar que o suor escorresse da testa para os olhos. Jogando no forte BCN/Osasco e na seleção brasileira ? disputou o Mundial e o Grand Prix, em 2002 ?, a bonita morena Paula Pequeno, de 21 anos e 1,84 metro, ganhou destaque, o hábito virou "estilo" e a bandana, "marca". A atacante dita moda, pelo menos entre as meninas das categorias menores do clube. Na reapresentação da temporada, as atletas do pré-mirim, de 11 a 13 anos, apareceram usando bandanas, como a de Paula. Leia mais no Estadão