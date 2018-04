Paula Pequeno vai defender o Brasil no Sul-Americano

"Já estou melhor tecnicamente e fisicamente. Estou saltando mais e ganhando cada vez mais confiança. Sei que tenho que correr atrás. Se tiver que treinar o dobro ou o triplo que as demais jogadoras, vou me dedicar. Fico muito feliz em fazer parte do time que jogará o Sul-Americano", afirmou Paula Pequeno, que não defende a seleção brasileira desde o Final Four de setembro de 2008.

Zé Roberto Guimarães relacionou outras 13 atletas para a disputa do Campeonato Sul-Americano. São elas: as ponteiras Mari, Sassá e Natália, as meios-de-rede Fabiana, Thaísa, Carol Gattaz e Adenízia, as opostos Sheilla e Joycinha, as levantadoras Dani Lins e Ana Tiemi, e as líberos Fabi e Camila Brait.