Paulista de vôlei entra na reta final Começam nesta terça-feira as partidas das semifinais do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino da Divisão Especial. O Banespa, atual campeão do torneio, vai a Suzano enfrentar o time da casa, em busca de uma das vagas na decisão. As duas equipes entram em quadra às 20h30, no Ginásio Paulo Portela. Na outra partida das semifinais, o Shopping ABC/Santo André enfrenta o Palmeiras/Guarulhos, primeiro colocado na fase de classificação. A partida será realizada no Ginásio Pedro Dell?Antonia, às 20h30, em Santo André, com transmissão ao vivo do SporTV.