Paulista de vôlei tem 3 jogos amanhã O Campeonato Paulista de Vôlei tem três jogos nesta quinta-feira. No torneio feminino, Ponte Preta e São Caetano jogam às 19 horas, em Campinas, enquanto Santo André e Pinheiros se enfrentam no mesmo horário, Santo André. No masculino, o São Caetano recebe o Lupo Náutico, também às 19 horas.