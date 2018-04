Paulistão de vôlei tenta ser prévia da Superliga 2009/10

Algumas estrelas do voleibol nacional entram em quadra a partir deste sábado para a disputa do Campeonato Paulista, que busca ser uma espécie de prévia da Superliga 2009/10, com início marcado para outubro.

No torneio masculino, o time mais reforçado é o Pinheiros/Sky, que já no início da competição terá os medalhistas de prata em Pequim (2008) Gustavo e Marcelinho. Giba e Rodrigão podem se integrar ao grupo no decorrer do torneio, mas por enquanto o primeiro está com a seleção brasileira e o segundo machucado.

O Brasil Vôlei Clube/São Bernardo tem no elenco Serginho, Marlon e Dante. Neste momento, os dois primeiros defendem o Brasil no Campeonato Sul-Americano, e o terceiro resolve problemas particulares.

Já o Sesi/SP tem Giovane Gavio como treinador e o oposto Anderson como principal estrela. Murilo e Sidão, já contratados, só devem estrear depois que forem dispensados da seleção brasileira.

MULHERES

No feminino, o Blausiegel/São Caetano terá a levantadora Fofão e a ponta cubana Regla Bell, tricampeã olímpica recém-contratada. Sheilla e Mari ainda defendem a seleção brasileira no Grand Prix.

O Osasco já terá Jaqueline e a levantadora Carol Albuquerque no início, mas ainda não poderá contar com outras estrelas como Natália e Sassá, neste momento com o grupo de José Roberto Guimarães.

O sistema de disputa dos dois torneios prevê que os clubes, oito em cada, reunidos em um único grupo, joguem todos contra todos até a definição dos quatro mais bem colocados, que disputarão as semifinais.

VEJA A TABELA COMPLETA DA PRIMEIRA RODADA

MASCULINO

Sábado

16 horas - Pinheiros/Sky x Sesi/SP

16 horas - São Bernardo x Lupo/Náutico

18 horas - Vôlei Futuro x GAC Logistics/Santo André

18 horas - Ulbra/São Caetano x Cimed/Atibaia

FEMININO

Sábado

11 horas - Osasco x Francana

16 horas - Blausiegel/São Caetano x Taboão/Uni Ítalo

Quarta-feira

20 horas - Vôlei Futuro x Pinheiros

20 horas - Piracicaba x São Bernardo