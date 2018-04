Paulistão: São Bernardo bate São Caetano por 3 a 0 na semi

O Brasil Vôlei Clube/São Bernardo abriu a série melhor de três pela semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei com vitória sobre a Ulbra/São Caetano. Em São Bernardo, os donos da casa venceram por 3 sets a 0 (25/17, 25/21 e 25/23), em 75 minutos de jogo.

O segundo confronto entre as duas equipes do ABC Paulista será nesta sexta, às 21 horas, em São Caetano do Sul. Se a série empatar, o terceiro jogo será no domingo, às 11 horas, novamente em São Bernardo.

O resultado agradou o técnico do Brasil Vôlei Clube, Rubinho. "Fizemos um bom jogo porque tivemos um padrão de equilíbrio em todos os fundamentos. Nosso ataque funcionou muito bem, o passe e o bloqueio também", afirmou.

Aniversariante do dia, o ponta Dante também comemorou a vitória. "Hoje, estamos de parabéns pelo resultado. Jogamos bem, mas sabemos que precisamos ter uma atuação ainda melhor para alcançar o objetivo, que é chegar na final do Paulista. Com certeza, na sexta vamos encontrar outro time, ainda mais competitivo e temos que fazer o máximo para conseguir a vitória", disse o jogador, que completou 29 anos.

Na outra semi, o Pinheiros/Sky encara o Sesi-SP. O primeiro jogo da série é no sábado.