Pedro Solberg e Emanuel avançam na etapa de vôlei de praia de Xangai

XANGAI - Na abertura do Grand Slam de Xangai, segunda etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, os brasileiros Pedro Solberg e Emanuel somaram duas vitórias nos dois jogos desta quarta-feira e já garantiram classificação antecipada no grupo. Enquanto isso, as outras duas duplas do Brasil, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Vitor Felipe, tiveram campanha idêntica, com uma derrota e uma vitória cada, mantendo as chances de conseguir a vaga na próxima fase.

Pedro Solberg e Emanuel ganharam dos alemães Dollinger e Wickler (21/17, 14/21, 15/9) e dos austríacos Doppler e Horst (21/18 e 31/29). Agora, eles voltam a jogar nesta quinta-feira, diante dos também alemães Walkenhorst e Windscheif, pela última rodada do Grupo D, para definir quem avança na liderança da chave e já vai direto para as oitavas de final.

Vice-campeões da etapa de abertura da temporada, disputada em Fuzhou, também na China, Alison e Bruno Schmidt começaram em Xangai com vitória sobre os gêmeos italianos Paolo e Matteo Ingrosso (21/19 e 21/17). Depois, porém, perderam para os holandeses Stiekema e Varenhorst (21/18 e 21/15). Assim, vão enfrentar os alemães Erdmann e Matysik, nesta quinta-feira, para tentar a classificação.

Já Evandro e Vitor Felipe, que vieram do qualifying em Xangai, perderam na estreia da chave principal para os norte-americanos Bourne e Hyden (22/24, 21/12, 15/7). A reabilitação veio na sequência, com a vitória sobre os casaques Sidorenko e Dyachenko (21/9 e 21/19). Agora, lutam pela classificação nesta quinta-feira, diante dos poloneses Fijalek e Prudel.

MULHERES

Na disputa feminina do Grand Slam de Xangai, a chave principal começa apenas nesta quinta-feira. Nesta quarta, porém, já teve vitória brasileira. Mesmo após o vice-campeonato em Fuzhou, Juliana e Maria Elisa tiveram que disputar o qualifying na segunda etapa do circuito, mas ganharam os dois jogos e conseguiram avançar.

Nesta quarta-feira, Juliana e Maria Elisa venceram as checas Zolnercikova e Jakubsova (21/17, 21/16) e as tailandesas Radarong e Udomchavee (21/14, 21/23 e 18/16) pelo qualifying. Assim, se juntaram a outras três duplas brasileiras já previamente garantidas em Xangai: Maria Clara/Carol, Talita/Taiana e Ágatha/Barbara Seixas.