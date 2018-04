Pedro Solberg e Evandro estreiam com derrota em Open esvaziado em Fortaleza

Cada um dos oito grupos conta com uma dupla brasileira. Após a aposentadoria de Emanuel, Ricardo estreia parceria com Allison Cittadini, campeão mundial sub-23 em 2013. A dupla começou sua trajetória com derrota para Faiga/Hilman, de Israel. Depois, os brasileiros se recuperaram vencendo Heidrich/Kissling, da Suíça.

Prata nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008, quando jogava com Fábio Luiz, Marcio Araújo, de 42 anos, vai se aposentar após o Open em Fortaleza, sua cidade natal. Jogando com Luciano, ele está garantido nos mata-matas. Nesta quarta, eles venceram Pedlow/O'Gorman, do Canadá, e Fañe/Henriquez, da Venezuela.

Álvaro Filho/Vitor Felipe, Guto/Saymon, Oscar/André Loyola e George/Jô também tiveram um dia perfeito, com duas vitórias cada. Todos estão na próxima fase. Thiago/Harley sofreu uma derrota, para Gibb/Patterson, dos EUA, dupla que é a quinta do ranking mundial. O outro time mais bem posicionado entre os inscritos é Virgen/Ontiveros, do México, em 18.º.

No feminino a competição começa na quinta-feira com uma chave ainda menor. Quatro vagas na chave principal não foram ocupadas e, por isso, quatro grupos terão três duplas, apenas. O Brasil terá Ágatha/Bárbara Seixas, Carol/Ana Patrícia, Rebecca/Lili, Duda/Elize Maia, Rachel/Ângela, Andressa/Tainá e Josi/Val. Após o doping de Maria Elisa, Juliana jogará com Taiana.

Tanto Larissa/Talita quanto Alison/Bruno Schmidt optaram por não jogar esse torneio. As duas duplas faturaram o título do Circuito Brasileiro no fim de semana, por antecipação, vencendo a etapa de Fortaleza, disputada na mesma arena.