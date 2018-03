Pedro Solberg e George perdem em semi e buscarão bronze no vôlei de praia nos EUA

Os brasileiros Pedro Solberg e George acabaram sendo derrotados na semifinal do torneio masculino do Major Series de Fort Lauderdale, primeira etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia de 2018, no final da noite deste sábado, e assim lutarão para conquistar uma medalha de bronze neste domingo na disputa do terceiro lugar na competição realizada nos Estados Unidos.

+ Fernanda e Bárbara vencem final brasileira e levam ouro no vôlei de praia nos EUA

A dupla abriu o dia derrotando os norte-americanos Theo Brunner e John Hyden por 2 sets a 1, com parciais de 21/23, 21/11 e 15/13, em 48 minutos, mas depois foi superada pelos italianos Nicolai e Lupo, atuais vice-campeões olímpicos, por 24/22 e 25/23, em um dos confrontos que valeram vagas na decisão.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com a derrota, Pedro e George encaram neste domingo, às 13 horas (de Brasília), os letões Samoilovs e Smedins, que também caíram nas semifinais deste sábado. Eles foram batidos pelos norte-americanos Dalhausser e Lucena por 21/14 e 21/12. Assim, a parceria da casa lutará pelo ouro na final contra Nicolai e Lupo, também marcada para este domingo, às 15 horas, em Fort Lauderdale.

George não deixou de lamentar a derrota na semifinal, mas ressaltou a importância de manter a motivação alta em busca de um lugar no pódio neste domingo. "Foi uma partida muito disputada, assim como eles saíram vencedores, poderíamos ter vencido também. Eles jogaram muito bem, mas acredito que também atuamos bem. Eles tiveram sorte em algumas bolas no final que fizeram a diferença, mas agora temos que manter a cabeça forte. Lutar com muita valentia por este bronze", afirmou o jogador, por meio de declarações reproduzidas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

As outras três duplas brasileiras que disputaram este Major Series de Fort Lauderdale foram eliminadas na últimas sexta-feira. Tratam-se da parceria campeã olímpica Alison/Bruno, a campeã mundial formada por Evandro e André e ainda o time de Vitor Felipe e Guto.