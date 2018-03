Pedro Solberg e Harley conquistam o bi em Aberto da China

O carioca Pedro Solberg e o brasiliense Harley conquistaram neste sábado, o bicampeonato do Aberto da China, segunda etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Diante de 3.500 pessoas que lotaram a arena da Praia de Jinshan, em Xangai, a dupla derrotou os donos da casa Penggen Wu e Linyin Xu por 2 a 0 (21/16 e 21/16) em 44 minutos de partida. O título valeu muito mais que os US$ 28 mil (R$ 56.200,00) em prêmio. Com os 600 pontos do primeiro lugar, Pedro Solberg e Harley reduziram ainda mais a vantagem de Márcio e Fábio Luiz na disputa pela segunda vaga do vôlei de praia masculino brasileiro aos Jogos Olímpicos de Pequim. Márcio e Fábio Luiz continuam somando os mesmos 4.740 pontos, enquanto Pedro Solberg e Harley ganharam mais 80 e foram a 4.400. O pódio foi completado por Franco e Pedro Cunha, que terminaram em terceiro lugar ao superar Márcio e Fábio Luiz por 2 a 0 (23/21 e 21/15) e devolver a derrota das quartas-de-final. "Os chineses estão evoluindo a cada jogo e adquirindo cada vez mais confiança", elogiou Harley, escolhido como o melhor jogador da competição. "São uma equipe dura de enfrentar. Nunca baixamos a guarda nos encontros com eles. Mas é assim que deve ser para vencer um torneio de nível tão elevado. É preciso errar o mínimo possível contra adversários qualificados", comentou Harley, depois da quarta vitória seguida sobre os donos da casa. O Circuito Mundial voltará a ser movimentado já a partir desta terça-feira, com a realização das fases preliminares e classificatórias do Aberto de Praga, na República Checa.