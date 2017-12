Pedro Solberg troca de novo de parceiro e jogará temporada 2017 com Guto

Dupla olímpica do Brasil em 2016, Pedro Solberg e Evandro não jogarão juntos em 2017. Os dois já treinam com novos parceiros e, nesta sexta-feira, confirmaram participação na primeira etapa do Circuito Mundial de 2017 já com esses novos companheiros. Pedro Solberg jogará com Guto, enquanto Evandro atuará ao lado de André Stein.

Só no Circuito Mundial, nos últimos 10 anos, Pedro Solberg já atuou ao lado de 12 parceiros diferentes, como Pedro Cunha, Roberto Lopes, Bruno Schmidt, Fred, Harley, Benjamin, Ricardo, Ferramenta, Álvaro Filho e Emanuel. Só no ciclo olímpico passado foram cinco companheiros diferentes.

Agora, ele vai tentar a sorte com Guto, Gustavo Carvalhaes, de 23 anos, campeão mundial sub-21 em 2013. O rompimento da dupla teria sido uma sugestão de Evandro, que vai atuar agora ao lado de André Stein, outro jovem, que tem apenas 22 anos.

Como André estava jogando com Ricardo, o veterano de 42 anos é que se viu sozinho. Apesar da idade, ele vai continuar jogando o Circuito Mundial e está inscrito no Major de Fort Lauderdale ao lado de Harley, de 41 anos. Eles receberam convite dos organizadores.

O torneio abre a temporada 2017 do Circuito Mundial a partir do próximo dia 7 de fevereiro e também terá os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt. Álvaro Filho agora jogará com Saymon (ex-parceiro de Guto) a partir do country cota. Emanuel, vale lembrar, se aposentou no ano passado.

Entre as mulheres, são apenas três duplas brasileiras inscritas na chave principal: Larissa/Talita, Ágatha/Duda e Elize Maia/Taiana. Medalhista de prata no Rio-2016, Bárbara Seixas está jogando com Fernanda Berti, mas a dupla terá que começar pelo qualifying.

Maria Elisa e Lili também romperam a parceria delas e, na lista reserva do torneio, aparecem as duplas Josi/Lili e Carol Horta/Maria Elisa, além das veteranas Juliana/Carol Solberg, que devem estrear juntas em etapa do Circuito Brasileiro na semana que vem.