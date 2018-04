?Peneira? do Banespa segue amanhã Um total de 298 meninos, de vários Estados do Brasil, participaram hoje da peneira do Banespa, que segue amanhã e quarta-feira, a partir das 8 horas, no Ginásio do clube (Av. Santo Amaro, 5.355, Brooklin), em São Paulo. A tradicional peneira, que o Banespa faz há 17 anos, está aberta para garotos que nasceram entre 1984 e 1987 (categorias infanto-juvenil e juvenil). Os interessados devem comparecer ao clube, sem inscrição prévia, munidos de documento de identidade. As equipes de base do clube revelaram jogadores como Marcelo Negrão, Giovane, Tande, Joel, Axé, Toaldo e Lilico.