Persiste briga por time de vôlei Certo de que será o parceiro da prefeitura de Campos, no norte fluminense, na criação de uma equipe feminina de vôlei, o Flamengo enviou, hoje, proposta de R$ 2,6 milhões, para o prefeito Arnaldo Viana (PDT). Viana, no entanto, mantém sua posição: sem a técnica Isabel, ex-Vasco, não há acordo. O vice-presidente de Esportes Amadores do Flamengo, Marcos Jardim, disse que acertou com o secretário de Comunicação da prefeitura Hélio Gomes Cordeiro. "Esperamos que ela e o clube ainda façam um acordo, mas o prefeito quer ela", disse Cordeiro.