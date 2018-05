Pinheiros bate Brasil Vôlei na estreia na Superliga masculina

O Pinheiros/SKY começou com vitória a disputa da Superliga masculina de vôlei 2009/10. Em São Bernardo do Campo, a equipe bateu o Brasil Vôlei Clube por 3 sets a 1, com parciais de 29/27, 22/25, 25/16 e 29/27.

O Pinheiros é um dos favoritos ao título da Superliga e conta no elenco com estrelas como Giba, Rodrigão, Gustavo e Marcelinho.

Marcelinho destacou o bom vôlei apresentado pela equipe. "Nosso mérito foi ter paciência para fechar pontos importantes nos momentos decisivos. Durante a partida, também tivemos a capacidade de mudar algumas coisas que não estavam dando certo."

O Pinheiros volta a jogar neste sábado, diante do Montes Claros/Funadem, em Minas Gerais. O jogo acontecerá às 10h15 e terá transmissão do canal SporTV.

Em outro duelo nesta quinta-feira, o Santo André bateu o Volta Redonda por 3 sets a 0, com 26/24, 25/22 e 25/21. Já o Sesi passou pelo Montes Claros por 3 a 1, com 25/27, 25/22, 25/23 e 39/37.