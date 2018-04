Pinheiros bate Minas na Superliga Feminina Atual campeão paulista, o Pinheiros/Mackenzie vem mostrando que é um dos candidatos ao título da Superliga Feminina de Vôlei. Neste sábado, a equipe não se intimidou com as estrangeiras Vargas e Nancy e venceu o Usiminas/Minas, em Belo Horizonte, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/19 e 26/24.