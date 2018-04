Pinheiros bate o Vôlei Futuro e assume terceira posição da Superliga feminina

SÃO PAULO - O Pinheiros/Mackenzie assumiu a terceira posição da Superliga feminina de vôlei ao superar nesta terça-feira em São Paulo o Vôlei Futuro por 3 sets a 1, com parciais de 25/18, 25/23, 20/25 e 25/20.

Após o jogo, o técnico do Pinheiros, Paulo Coco, analisou a atuação da equipe e lembrou do apagão que o time sofreu na terceira parcial. "No terceiro set, o time baixou um pouco a concentração e a agressividade. Nosso passe não saiu e começamos a jogar de forma irregular. Mas no quarto set conseguimos nos recuperar e retomar o nosso jogo coletivo, de luta."

Líbero do Pinheiros, Michelle foi eleita a melhor jogadora da partida. "Fico feliz por estar ajudando o time. Ainda preciso melhorar na defesa, mas sei que preciso ajustar isso trabalhando todos os dias", disse.