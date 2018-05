Pinheiros bate Praia Clube e segue invicto na Superliga

A vitória foi a terceira do Pinheiros na Superliga, e deixou o time na liderança da competição. Mesmo assim, a equipe paulistana ainda pode perder a ponta da tabela até o fim da terceira rodada, que terá o seu restante jogado na quinta-feira. Sollys/Osasco, Blausiegel/São Caetano e o tetracampeão consecutivo Unilever podem assumir a primeira posição em caso de vitória.

No jogo desta terça, o Pinheiros teve que contar com o banco de reservas para buscar o triunfo em casa, já que titulares como Lia e Fernanda Gatay não foram bem. Mesmo vindo da derrota por 3 a 0 para o São Caetano, em casa, o Praia Clube fez uma boa apresentação, surpreendendo as anfitriãs logo de cara. Depois de fazer 1 a 0, o time visitante perdeu o segundo set nos detalhes.

Na terceira parcial, o time mineiro seguiu bem e parecia poder fechar o jogo por 3 a 1. Mas a reação do Pinheiros veio no quarto set, quando as reservas desequilibraram e a equipe da casa forçou o tie-break. Na parcial decisiva, as anfitriãs foram seguras e confirmaram a vitória, mantendo o Praia Clube com apenas um triunfo na Superliga.