Pinheiros bate São Bernardo em casa pela Superliga

Com o resultado, a equipe paulista se manteve na briga pelas primeiras posições da tabela. Ocupa a terceira colocação, com 15 pontos, apenas um a menos que o líder Sollys/Osasco. O segundo lugar é do Blausiegel/São Caetano, com 16. Já o São Bernardo é o oitavo, com 11.

Também nesta quarta, o Vôlei Futuro superou o lanterna Macaé Sports, no ginásio Macaé, por 3 sets a 1, com parciais de 25/19, 25/20, 22/25 e 28/26. O Vôlei Futuro chegou aos 13 pontos, no meio da tabela. Os donos da casa seguem na última colocação, sem somar pontos.