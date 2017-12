Pinheiros conquista o bicampeonato do Paulista de Vôlei Com a vitória sobre o Banespa/São Bernardo por 3 sets a 2 (20/25, 25/17, 25/16, 23/25 e 13/15), o Pinheiros/Telemig conquistou neste domingo o bicampeonato paulista masculino de vôlei, na partida disputada no ginásio poliesportivo de São Bernardo do Campo. O resultado fecha a série melhor-de-três a favor do time da capital. Na primeira partida, quinta-feira, o Pinheiros havia vencido por 3 sets a 1. ?Foi um dos jogos mais nervosos da minha vida. Deixei uns dois pontinhos ali escaparem, mas consegui um bom saque no final. Vencemos aqui em São Bernardo, já estava criando um trauma aqui porque não conseguíamos ganhar aqui?, comentou Roberto Minuzzi, do Pinheiros. O Banespa perdeu a oportunidade de conquistar seu sétimo título paulista - venceu em 1989, 1990, 1991, 2000, 2001 e 2004. Mesmo com a derrota, o técnico Paulo Coco ficou satisfeito com o comportamento de sua equipe. ?Saio satisfeito com os jogadores que tiveram muita responsabilidade e dedicação. Gostei porque lutaram até o final e não desistiram em nenhum momento?, esclareceu. Segundo Coco, a partida foi muito equilibrada. ?Foi um jogo muito equilibrado, cheio de brilho e digno de uma grande final. No início, a equipe entrou ansiosa mas conseguiu reverter o placar a seu favor. Nos momentos decisivos, o time pecou nos detalhes e isso definiu o clássico, onde qualquer um poderia ter saído com a vitória?, afirmou. O jogo marcou a despedida do ponta Riva, que vai jogar no Japão. ?Foi uma ótima temporada e também muito positiva. Sempre fui muito bem recebido aqui, por isso agradeço o carinho do grupo e de toda comissão técnica. Pretendo voltar ao Brasil daqui a uns anos e, se possível, no Banespa.?