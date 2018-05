Pinheiros conquista o Campeonato Paulista feminino de vôlei

O Pinheiros/Mackenzie conquistou, nesta segunda-feira, o bi do Campeonato Paulista feminino de vôlei. Jogando em casa, o time paulistano derrotou de virada o Sollys/Osasco por 3 sets a 1 - com parciais de 21/25, 25/23, 27/25 e 25/22 - e fechou a série melhor-de-três em 2 a 1. A primeira conquista do Pinheiros havia acontecido em 1999.

Assim como a partida final, o clube paulistano teve de conseguir uma virada na série decisiva. No primeiro duelo, em São Paulo, o Osasco ganhou por 3 sets a 2. Depois, na Grande São Paulo, o Pinheiros se vingou em grande estilo e aplicou um 3 a 0 nas rivais.

"Aí tá o exemplo de que o voleibol se faz para equipe, e não para destaques individuais. Essa é uma equipe humilde, que começou o campeonato pensando só em trabalhar. Fico orgulhoso de dirigir essas jogadoras, que são umas guerreiras. Elas sabiam da qualidade do time do outro lado, mas tiveram consciência de que, jogando taticamente, pode-se fazer frente a qualquer time", disse o técnico Paulo Coco, do Pinheiros, em entrevista ao Sportv.

"A gente tem que dar parabéns para o Pinheiros, que nessa final fez grandes jogos, veio com a faca entre os dentes e aproveitou que nossa equipe não estava tão entrosada", afirmou Luizomar de Moura, treinador do Osasco.